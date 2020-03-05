Aile Bakanlığı devreye girdi, Menice babasına kavuştu
Edirne'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve ailesini kaybeden 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice ailesine kavuştu.
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Edirne'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve ailesini kaybeden 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice ailesine kavuştu.