Açığa alınan polis İsmail Kaya itiraf etti!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davaya devam edildi. Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen ve FETÖ'den açığa alınan polis İsmail Kaya, olay günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonundan yerlerinin tespit edildiğini belirterek, "İlyas Uçar bana olay yerinin 1.5 kilometre kadar yakınının tespit edildiğini ancak buna rağmen tam yerinin neden bulunamadığına anlam veremediğini söyledi" dedi.