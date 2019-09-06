ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurların son hali
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler görüntülendi.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler görüntülendi.