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ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurların son hali

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler görüntülendi.

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