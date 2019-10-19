ABD'li yetkili: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk George W. Bush yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde kıdemli direktörlük, Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanlığı ve Pentagon'da savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk." ifadelerini kullandı.