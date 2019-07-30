ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal çocuklarla gerçek oldu
Kaliforniyalı iki profesör, ABD ile Meksika sınırına, iki ülkeyi birleştiren bir tahterevalli kurdu. Sınırın iki tarafındaki çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
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Kaliforniyalı iki profesör, ABD ile Meksika sınırına, iki ülkeyi birleştiren bir tahterevalli kurdu. Sınırın iki tarafındaki çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.