ABD’li general: Bölgede Türkiye’nin dediği oldu
Başkan Erdoğan’ın emri doğrultusunda Suriye'ye operasyon hazırlığını tamamlayan Türk ordusunun hamleleri hakkında konuşan ABD’li general, "bölgede Türkiye’nin dediği oldu" yorumunda bulundu.
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Başkan Erdoğan’ın emri doğrultusunda Suriye'ye operasyon hazırlığını tamamlayan Türk ordusunun hamleleri hakkında konuşan ABD’li general, "bölgede Türkiye’nin dediği oldu" yorumunda bulundu.