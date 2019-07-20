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ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua!

ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra tüm karanlık ruhları kovduğu söylenen duayı okudu.

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