ABD Kongresi'nde 'karanlık ruhları kovan' dua!
ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra tüm karanlık ruhları kovduğu söylenen duayı okudu.
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ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra tüm karanlık ruhları kovduğu söylenen duayı okudu.