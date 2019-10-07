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ABD askerleri çekiliyor! Gülnur Aybet'in tezi gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, 10 ay önce BBC Hard Talk'ın "savcı üsluplu" sunucusu Stephen Sackur’ın konuğu olmuştu. Oldukça sert geçen söyleşide tezleriyle cevap veren Aybet, İngiliz sunucuya zor anlar yaşatmıştı. Gülnur Aybet, "Pentagon izin vermez, Batı tarafından Suriye'den tecrit edildiniz" diye meydan okuyan İngiliz Sackur'a "Tabii ki tecrirt edilmedik. Çünkü şu anda bile Münbiç'te Amerikalılar ile ortak devriye yapıyoruz. Bu size tecrit edilmiş bir ülke izlenimi veriyor mu?" diye karşılık vermişti. Bu sefer de "Pentagon endişeli" diye tehdit etmeye başlayan Sackur'a "Tabii ki endişeliler. Çünkü bunun olmayacağı konusunda kararlıyız. Sınırımızda bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Amerikalılar eğer istiyorsa bizimle burada işbirliği yapabilirler" demişti. Sackur'ın "Eğer istemezlerse?" sorusunaysa "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" diyerek efsane bir cevap vermişti. Bugünse ABD askerleri Fırat'ın Doğusu'ndan çekilirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet'in ne kadar haklı olduğu kanıtlanmış oldu.

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