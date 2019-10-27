3. Kitap Fuarı'na Elazığlılardan yoğun ilgi: 3 günde 30 bin ziyaret

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 3 günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Fuara 3 Kasım'a kadar 100 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kitap severler aynı zamanda panel ve söyleşilere katılma imkanı buluyor. Öte yandan askıda kitap projesi kapsamında fuar içerisine kitap havuzu kuruldu. Burada toplanan kitapların, başta köyler olmak üzere kitap eksiği bulunan okullara bağışlanacağı öğrenildi. Fuarda "Askıda kitap" projesi de uygulanıyor.