2'nci el eşya alım-satım pazarında işkenceyle haraç!
Ankara'da 2'nci el eşya alım-satım pazarında haraç kesen ve haraç vermeyen kişilere işkence yapan organize suç örgütü Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çökertildi.
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Ankara'da 2'nci el eşya alım-satım pazarında haraç kesen ve haraç vermeyen kişilere işkence yapan organize suç örgütü Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çökertildi.