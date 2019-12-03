23 ilde operasyon: TSK'ya sızan FETÖ'cüler adliyede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sinyalini verdiği FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda neticesinde büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 23 ilde yapılan dev FETÖ operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.