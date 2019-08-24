219 yıllık cami harabeye döndü

Denizli’nin Babadağ ilçesin de 1800 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan tarihi 219 yıllık Kırcataş Cami heyelan nedeni ile boşaltılan bölgede bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. İbadete kapatılan cami şimdilerde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Caminin duvarlarına yazılan yazılar ise sorumsuzluk ve duyarsızlığın 'bu kadarı olmaz' dedirtti. Bazı vatandaşların iddialarına göre ise özellikle akşamları cami bahçesinde alkol alındığı belirtildi. Adeta kaderine terk edilen cami restore edilerek yeniden ibadete açılacağı günleri bekliyor.