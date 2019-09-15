10 kişinin saldırısına uğrayan Gezgin Fatih Koparan, isyan etti

Marmaris'te kuyumcu dükkanı bulunan, gezgin Fatih Koparan (37), iş yerine girerken, kalabalık grubun sopalı saldırısına uğrayıp, tekme tokat dövüldü. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, 'Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık' dedi. Hastanedeki tedavisinin ardından Koparan, kendisini döven kişilerin, daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiği, yan dükkanında çanta satan esnaf olduğunu belirterek, polise şikayetçi oldu.