Zeynep Alkan: Konu babama kadar gitti
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyada olay olan dans videoları ile ilgili 'Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti' dedi.
Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan anne-babasının izinden gitti oyuncu oldu.
En son babasının yönetmenliğini yaptığı ’40 Yalan’ filmi için kamera karşısına geçen Alkan bir dönem çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi.
Zeynep Alkan, 2. Sayfa programına şu açıklamaları yaptı:
Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı.
Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, ‘içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim’ dedim.
Çünkü benim hayatta en sevdiğim şey insanları güldürmek.
Çocukluğumdan beri insanları güldürüyorum. Bu videoyu çekme amacım da buydu.
Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. ‘Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim’ dedi.
Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.
Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum.
Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da…
Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum.