Siz insan olamazsınız!

Adaya yaklaşık 20 metre kala durduklarını kaydeden Muhammed, şöyle konuştu: "O sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gördük. Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler. 15-20 dakika bize ateş ettiler. Yaklaşık 100 mermi attılar. Birkaç kere tekneyi vurdular, sonrasında biz kaçtık hatta tekne az daha alabora olacaktı. Biz son anda kurtulduk. Kaptan bizi geri götürdü. Burada Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi aldı ve Sahil Güvenlik merkezine getirdi."