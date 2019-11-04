YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

- ABD mühimmatları daha önce de bulunmuştu AA, 19 Ekim'de yayınlanan haberinde, Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunduğunu duyurmuştu.