Yine yaptı yapacağını! ABD'nin bölgedeki müttefikleri tedirgin
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ABD'nin müzakerelere yeniden başlanacağı açıklamasının ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un masaya güçlü oturmak istiyor.
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Kuzey Kore, görüşmeler öncesi gerçekleştirdiği füze testiyle, ABD ve bölgedeki müttefiklerine gözdağı verdi.
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Kuzey Kore Devlet medyası, ABD ile silahsızlanma görüşmelerinden önce, denizaltı tabanlı bir balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini doğruladı.
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Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamada, 'Başarıyla test edilen yeni tip SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile / Denizaltıdan fırlatılan balistik füze), Kuzey Kore'ye yönelik tehditlere karşı savunma yeteneği konusunda yeni bir aşama olmasından dolayı büyük önem taşıyor.' ifadelerine yer verildi.
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Pazartesi günü erken saatlerde fırlatılan füze, askeri uzmanlar tarafından Pukgukseong-3 SLBM olarak tanımlandı.
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Kuzey kore'nin bu testi, ABD'nin bölgedeki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'yı tedirgin etti.
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Test, 10 Eylül’de tanımlanamayan iki füze testinden bu yana ilk füze fırlatmasıydı.
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Kuzey Kore’nin ABD’de Vietnam’la yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teste devam etmişti.
Öte yandan Japonya, Kuzey Kore'nin bir denizaltından fırlattığı balistik füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğünü açıkladı.
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Öte yandan Japonya, Kuzey Kore'nin bir denizaltından fırlattığı balistik füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğünü açıkladı.
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Füze denemesi Güney Kore’nin nükleer programını sona erdirmeyi hedefleyen ABD ile müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.
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Güney Kore ordusu, 450 kilometre uçan ve 910 kilometre yüksekliğe ulaşan bir füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini söyledi.
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin daha önce denizaltısı tarafından fırlatılan balistik füzelerin (SLBM), geliştirilme aşamasında olan Pukguksong sınıfı bir füze olduğunu da aktardı.