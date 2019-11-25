Yıllar sonra ilk kez açıkladı: En korkutucu anımdı!

"Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. 'Var Mısın Yok Musun'da; Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş. Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında, Afganistan'daki bir köyde kız kardeşi görüyor. Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık.