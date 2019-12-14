Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon

TONLARCA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Operasyon kapsamında 256 bin litre metil alkol, 33 bin 964 dolu şişe sahte içki, 427 bin 51 içki şişesi etiketi, 1 milyon 177 bin 73 sahte bandrol, bin 255 yabancı menşeili bandrol, 460 bin içki şişesi kapağı, 64 bin 891 boş içki şişesi, 197 bin içki şişesi mantar tıpası, 500 THY etiketi, 60 litre su, 80 boş bidon, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 73 mermi, 2 av tüfeği, sahte içkilerin dağıtımında kullanılan 10 otomobil ve sahte içki üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi.