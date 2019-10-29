Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi
Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp şirketleri yerli ve milli üretim piyade silahlarından 43 bin tanesini teslim etti. Güvenlik güçlerine büyük üstünlük sağlayacak yerli üretim silahlar en zor şartlarda test edilerek üretildi.
MKEK'DEN MPT BAŞARISI MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştiren MKEK, bugüne kadar 33 binden fazla uzun namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu MPT-55 teslimatı gerçekleştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
KALEKALIP'TAN 500'DEN FAZLA TESLİMAT Savunma sanayisi alanında önemli tecrübeleri olan Kale Kalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Kale Kalıp, şu ana kadar 500'den fazla tüfek teslimatı gerçekleştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.
SAR 223, en zor arazi ve iklim koşullarında test edildi. 5,56x45 milimetre mühimmatları ateşleyen gaz etkili çalışma, dakikada yaklaşık 700-900 atım, hızlı nişan almayı sağlayan 2 ayrı mesafe (100-300 metre) kademeli, mekanik ayarlanabilir gez, silahın önemli özelliklerini oluşturuyor. 30 mermi kapasiteli hafif ve dayanıklı polimer şarjörden beslenen SAR 223, uzunluk ayarlı teleskopik dipçik, doğrusal yapıyla geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltan ergonomik dizayn sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.