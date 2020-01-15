Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı!
Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yerli otomobilin iç tasarımında orta konsol dikkat çekti. Milli helikopterin de tasarımını gerçekleştiren mühendisler tarafından tasarlanan alan uçaklarındaki gaz koluna benzer şekilde dizayn edildi. Piyasadaki hiçbir araçta bulunmayan bir stile sahip konsolda çok sayıda özellik de yer alıyor.
Gebze'deki lansman sonrası aracın üretileceği fabrikanın kurulacağı il de açıklandı. 5 bine yakın kişinin doğrudan çalışacağı 20 bin kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunacak olan fabrika otomotivin başkenti olarak da ifade edilen Bursa'nın Gemlik ilçesindeki askeri arazi üzerine kurulacak. 1 milyon m2 alana kurulacak fabrikanın temellerinin ise önümüzdeki aylarda atılması bekleniyor.
Doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV model olarak da ifade edilen yerli otomobil 15 sene içinde 5 model olarak yollarda yerini alacak. İlk 2 senede SUV'la başlayıp, akabinde 2 yıl içinde C segment sedanın üretimine başlanacak olan yerli otomobilin ismi ise bu yıl ortasına kadar açıklanmış olacak.
3. seviye otonom ile kurgulanan ve geliştirilecek yazılım ile entegrasyon sonrasında 4. seviyeye çıkarılarak kendi kendine gidebilme yeteneğine de sahip olacak yerli otomobil her anlamda akıllı bir araç olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin yanı sıra zamanla yapılacak entegrasyonlarla evden ofise kadar tüm alanlar ve eşyalar araç içerisinden de yönetilebilecek.
Fütüristik bir tasarımla geleceğe yönelik tamamen dijital zeminde tasarlanan iç mekanı değerlendiren Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, aracı ön panelinin 2'si 3'lü olmak üzere 3 dijital ekranla ayrıldığını bunlardan ilkinin sürücü gösterge paneli olduğunu, ikincisinin ise bilgilendirme ekranı, son ekranın ise yolcu için oluşturulmuş bir ekran olduğunu belirtti.
Aracın 3 sürüş modu olacağını ve bunların ise 'Power', 'Eco' ve 'Eco Pro' şeklinde adlandırılabileceğini de belirten Bayram, mod geçişlerinde ise aracın iç mekan aydınlatmasının değişebileceğini, bunun ise daha fazla gücün sarfedildiği ‘Power’ modunda kırmızı, ‘Eco’ modunda ise turkuaz renk şeklinde olabileceğini kaydetti.