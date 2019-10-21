Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor

Japon üretici Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris tamamen yenilendi. TNGA platformu üzerine yapılanan dördüncü nesil Yaris, ikisi benzinli tercih olmak üzere 3 güç ünitesi seçeneğiyle birlikte 2020’de Türkiye’ye getirilecek.
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Toyota markasının küçük temsilcisi Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti.
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2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Yaris, yeni nesli ile gelecek yıl Türkiye’nin beğenisine sunulacak.
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Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ”Yeni Yaris ve Yaris hibrit 2020’de ülkemize gelecek.
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Yeni Yaris, farklı taleplere göre üç silindirli 1.5 litre ve 1.0 litre benzinli motor versiyonlarıyla da satışa sunulacak” açıklaması yaptı.