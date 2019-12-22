Yeni Tip Denizaltı Projesi Pirireis bugün havuza çekilecek

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan Yeni Tip Denizaltı Projesi Pirireis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle havuza çekilecek. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis’in donatımı, 3’üncü ve 4’üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor. Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027’ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.