Yeni AKM'de kaba inşaatın yüzde 60'ı bitti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin tamamlandığında dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en büyük kültür-sanat merkezi olacağını belirterek, ''Yeni AKM'nin genel inşaatının yüzde 20'si, kaba inşaatının ise yüzde 60'ı tamamlandı. Yaklaşık bir yılda, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi 29 Ekim 2020'de burada Cumhuriyet programı düşünülüyor. Bir yıl içerisinde Atatürk Kültür Merkezi yaklaşık 2 bin kişilik opera, tiyatro, bale, kültür-sanat etkinliklerinin yapılacağı salonu ve altındaki otoparkıyla sayılı bir kültür merkezi olacak. İnşaat alanında opera salonunun sahnesi ortaya çıkmaya başladı" dedi.