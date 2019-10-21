Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Fransız üretici Peugeot’un sınıfındaki iddialı modeli 208, tümüyle yenilendikten sonra 2020 son çeyreğinde ülkemiz pazarındaki yerini alacak.
Fransız üretici Peugeot’un sınıfındaki iddialı modeli 208, tümüyle yenilendikten sonra 2020 son çeyreğinde ülkemiz pazarındaki yerini alacak.
Yeni model güçleri 75, 130 beygir arasında değişen benzinli ve dizel motor seçenekleri, 8 kademeli tam otomatik şanzımanla satılacak. Otomobilin yüzde 100 elektrikli versiyonu da bulunacak.
Kaynak: TM Dijital Haber Merkezi