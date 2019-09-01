Yaşar: Soyuma başka soy karışacak
Yaşar: Soyuma başka soy karışacak
Şarkıcı Yaşar İpek, boşanmak üzere olduğu hamile eşi Seren Serengil’le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
İpek ‘”Seren Serengil, kendi yumurtasına başka bir kadının mitokondrisini ilave ettirdi, bu ilave ile bebeğin yüzde 40-60 DNA’sı değişiyormuş.
Bunu öğrendiğim an böyle bir şeye iznim olmadığını belirttim ona rağmen Seren ve hastane bana oyun oynadı. Bu işlemi yapmışlar.
Ben doğal yolla çocuğumuz olacaksa olsun istedim. Başka bir kadının mitokondrisini istemedim.
Soyuma başka soy karışacak, istemiyorum, kandırıldım” dedi.
Sosyal medyada canlı yayın yaparak gözyaşları içinde iddiaları yalanlayan Serengil ise bir kaç saat sonra hastaneye kaldırıldı.
Tansiyonu yükselen ve kanaması olan şarkıcının bebeğini kaybetme riskinin, çok yüksek olduğu öğrenildi.