'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor

Güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçlarının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, bu yılın ikinci yarısından itibaren envantere girmeye başlayan çok amaçlı zırhlı araç Vuran 4x4'e yenileri eklendi. Son teslimatlarla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Vuran sayısı 230'u aştı.