Vosvos tutkunlarından alkışlanacak hareket!

"Bu farkındalık projemizle ses getirmek istiyoruz. Slogan olarak da 'Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır' diyoruz. Vos07 ailesi olarak, şiddet gören ve öldürülen kadınların anısına araçlarımıza kadınların isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, bir yıl boyunca onları yaşatmaya devam edeceğiz."