Vosvos tutkunlarından alkışlanacak hareket!
Antalya'daki Vosvos Ailesi Kulübü üyeleri bir araya gelerek, 'Kadına Şiddete Hayır' dedi. Son dönemde uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını ve hikayelerini araçlarına asan kulüp üyeleri, kadına yönelik şiddet konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.
"Bu farkındalık projemizle ses getirmek istiyoruz. Slogan olarak da 'Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır' diyoruz. Vos07 ailesi olarak, şiddet gören ve öldürülen kadınların anısına araçlarımıza kadınların isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, bir yıl boyunca onları yaşatmaya devam edeceğiz."
Ateş, şiddet gören ve öldürülen kadınları her etkinlikte temsil edeceklerini dile getirerek, "Etkinlikte, terör saldırısında şehit edilen öğretmenlerimize ve şiddet gören kadınlara yer vermeye gayret gösterdik. Kadınlar bizim baş tacımız. Hepimizi bir anne yetiştirdi. Umarım, sosyal duyarlılık anlamında bir fark yaratırız." ifadelerini kullandı.