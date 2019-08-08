Vodafone Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor
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İngiliz ekipleri Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta hazırlıklar sürüyor.
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UEFA yetkilileri gözetiminde düzenlemelerin gerçekleştirildiği stat çevresinde, müsabaka günü kullanılacak güzergahlar ile taraftarların stada giriş yapacağı kapıların olduğu bölümlere UEFA Süper Kupa logolu tabelalar yerleştirildi.
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Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de Süper Kupa maçını tanıtan büyük bir pankart asıldı.