Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti
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Erzurum'da üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kaza, 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi.
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İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı´ya, Erzurum´dan Aziziye ilçesi yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybetti.
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Abracı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek ise Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.