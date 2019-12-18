Ünlü sunucu sevdiği adam için hem ekranlara veda etti hem de ülkesini terk etti

Dünyanın en güzel hava durumu sunucularından olan Yanet Garcia, aşık olduğu adam için tüm kariyerini ve şöhretini elinin tersiyle bir kenara itti. Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden olan Garcia aynı zamanda sevgilisiyle birlikte yaşamak için ülkesini de terk edip ABD'ye taşınma kararı aldı.