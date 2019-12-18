Ünlü sunucu sevdiği adam için hem ekranlara veda etti hem de ülkesini terk etti
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Dünyanın en güzel hava durumu sunucularından olan Yanet Garcia, aşık olduğu adam için tüm kariyerini ve şöhretini elinin tersiyle bir kenara itti. Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden olan Garcia aynı zamanda sevgilisiyle birlikte yaşamak için ülkesini de terk edip ABD'ye taşınma kararı aldı.
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Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden biri olarak tanınan hava durumu sunucusu Yanet Garcia, aşık olduğu erkek uğruna parlak bir gelecek vaad eden kariyerinden vazgeçtiğini duyurdu.
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Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte yaşamak için ülkesini de terk edip ABD'ye taşınma kararı aldı.
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Ülkesi Meksika'da Hoy To adlı program kapsamında hava durumunu sunan Yanet Garcia, Amerikalı sevgilisinin uğruna mesleğini, şöhretini ve ülkesini terk etmekte bir sakınca görmedi.
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Yanet Garcia, bir süredir birlikte olduğu Lewis Howes'a olan sevgisini Instagram takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyordu.
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29 yaşındaki Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte çekilen pozlarını "gerçek aşk", "benim her şeyim" gibi yorumlarla birlikte paylaşıyordu.
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Ülkesinde şöhretinin doruğundayken aşk uğruna her şeyi geride bırakan Yanet Garcia'nın ABD'de ne iş yapacağı henüz bilinmiyor.
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Garcia'nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano'nun geleceği söyleniyor.
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Garcia bir süre önce internet korsanlarının hedefi olmuştu.
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Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Yanet Garcia'nın hesabını ele geçirmişti.
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Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Yanet Garcia'nın hesabını ele geçirmişti. Sunucu, bir süre uğraşıp hesabını geri almıştı.
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Hava durumu programı sunan Garcia 2015 yılında Youtube'a yüklenen bir video sayesinde tanınmıştı.
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O günden sonra da sadece ekranda değil Instagram'da da şöhret oldu.