Ünlü rapçi Ezhel asker oldu: Bedelini ödedik içimiz dona dona

Geçtiğimiz ay Volkswagen Arena'da sahneye çıkan Ezhel, konserin sonunda annesini yanına çağırmış ve askerlik haberini vermişlerdi. Anne Ulya Turgut, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgiye annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" demişti.