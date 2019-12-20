Ünlü rapçi Ezhel asker oldu: Bedelini ödedik içimiz dona dona
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Ünlü rapçi Ezhel sosyal medya hesabından sevenleriyle askerlik fotoğraflarını paylaştı. Eksi 2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları paylaşan Ezhel paylaşımına, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.
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Çıkardığı her şarkıyla adından söz ettirmeyi başaran Ezhel asker oldu... 29 yaşındaki rapçiden ilk fotoğraflar geldi.
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Vatani görevini yapmak için sabahın ilk saatlerinde uyanan Ezhel, eksi 2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.
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İçtima alınmasını beklerken de bir fotoğrafını yayınlayan rapçi, son çıkardığı 'Aya' isimli şarkısından esinlenerek "Götür beni içtimaya aya aya" mesajını yazdı.
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Geçtiğimiz ay Volkswagen Arena'da sahneye çıkan Ezhel, konserin sonunda annesini yanına çağırmış ve askerlik haberini vermişlerdi. Anne Ulya Turgut, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgiye annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" demişti.
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Annenin bu sözlerinin ardından konsere gelen kalabalık "En büyük asker bizim asker" tezahüratları yapmıştı. Ezhel ise hayranlarının sevgi gösterisine asker selamı ile karşılık vermişti.