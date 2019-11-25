Ünlü komedyeni şaşırtan olay! 'Cem abi iki espri yap'
Yılmaz gazetecilerin “Seyirciyi nasıl filmler bekliyor” sorusuna “2. filmler de 1. filmler gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiçbir kaygım yok” cevabını verdi.
Komedyen, ilk seriyle ilgili yapılan eleştiriler için “İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler."
"Sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar” dedi.
Bu esnada elindeki telefonla video çeken bir vatandaş, “Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor” dedi.
Bu sözler karşısında şaşıran Yılmaz lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.
(CNN Türk)