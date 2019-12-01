Ücretler dudak uçuklatıyor! Yılbaşı konserlerinden hangi ünlü, ne kadar kazanacak?
2020 yılı için geri sayım başlarken, ünlü isimlerin sahne programları da belli oldu. Yeni yılı sahnede karşılayacak sanatçılar, birkaç saatlik konser karşılığında astronomik rakamlara anlaşma yaptı.
Bu alanda rekor kıran isim ise yine Tarkan oldu. Pop müziğin mega starı, Kıbrıs'ta söyleyeceği şarkılar için 2 milyon TL alacak.
Listenin ikinci sırasında Hadise var. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise, 800 bin TL kazanacak.
Aynı Hadise ve Tarkan gibi yeni yılın ilk gecesinde Kıbrıs'ta sahnede olacak olan Ebru Gündeş, 600 bin TL alacak.
Sapanca'da sahne alacak Bülent Ersoy ise yılbaşı için, 500 bin TL kazanacak.
Sibel Can da yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Can, vereceği konser için 500 bin TL alacak.
Zaman zaman konserlerinde izdiham yaşanan Yıldız Tilbe de 31 aralık akşamı Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşacak. Tilbe, konserden 500 bin TL kazanacak.
Oğlunun eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen de yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden biri. Gülşen, sahneden 450 bin TL alacak.
Kıbrıs'ta sahnede olacak Linet de konserden 400 bin TL kazanacak.
Yılbaşı akşamı Belek'de sahneye çıkacak olan Murat Boz, 400 bin TL alacak.
Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak olan Seda Sayan, 300 bin TL kazanacak.
Antalya'da sahne alacak olan Aşkın Nur Yengi'nin alacağı ücret, 300 bin TL olacak.
Samsun'da hayranları ile buluşacak Teoman, şarkıları için 200 bin TL alacak.
Almanya'da sahneye çıkacak olan Petek Dinçöz, 180 bin TL kazanacak.
Yılbaşında Ayşe Hatun Önal da Samsun'da olacak. Şarkıcı, bu geceden 150 bin TL alacak.