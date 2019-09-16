Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri
17 Eylül 2019 Salı günü kapılarını açacak olan TEKNOFEST ile birlikte pek çok yeni proje gün yüzüne çıkacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de kuşkusuz “Uçan Araba: Cezeri” olacak. Cezeri’yi, fuara saatler kala sizin için görüntüledik. Meraklıları için mühim not; Uçan Araba Cezeri, 22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Dünyanın en büyük teknoloji festivali sloganıyla yarın kapılarını açacak TEKNOFEST heyecanı açılışa saatler kala doruğa çıktı. Pek çok ilk gösterime sahne olacak fuarda parlayan yıldızlardan biri de Uçan Araba Cezeri olacak. TEKNOFEST’te ilk gösterimi yapılacak olan ve geleceğin şehir içi ulaşımına büyük fark getirmesi beklenen Cezeri’yi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın lansmanında görüntüledik.
HAVA TAŞIMACILIĞINA YENİ BİR ÇÖZÜM Seyir hızı saatte 100 kilometre olması planlanan Cezeri’nin azami uçuş irtifası 2 bin metre olarak belirlendi. 70-80 kilometre menzili olması beklenen Uçan Araba Cezeri, sağlık sektöründe, askeri alanda ve lojistik destek faaliyetlerinde kullanılabilecek. Yolcu ve kargo taşımada aktif rol alacak şekilde tasarlanan Cezeri’nin kentsel hava taşımacılığına yeni bir çözüm getirmesi bekleniyor.
ADINI CİZRELİ İSLAM ALİMİNDEN ALDI Yerli İHA’nın mimarı Selçuk Bayraktar, Uçan Araba Cezeri’nin ismine nasıl karar verdiklerini geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamıştı. Adını Uçan Araba’ya verdikleri Cezeri’nin sibernetik biliminin kurucusu Cizreli bir İslam alimi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Biz Cezeri’nin talebesiyiz. Ben bir anlamda Cezeri’nin ekolünden geliyorum, robotik uzmanıyım.” dedi.
17-22 EYLÜL ARASINDA ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK Geçtiğimiz yıl ilki İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’in ikincisi Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. 17 Eylül’de kapılarını ziyaretçilere açacak olan teknoloji fuarı 22 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. İHA, elektrikli araç ve roket gibi alanlarda yarışmaların düzenleneceği teknoloji fuarında 55 binin üzerinde öğrenci yarışma heyecanı yaşayacak. TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi çok sayıda kuruluşun katılacağı fuarda TCG Anadolu gemisi, Atak helikopteri ve Altay tankı da ziyaret edilebilecek.