Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

17 Eylül 2019 Salı günü kapılarını açacak olan TEKNOFEST ile birlikte pek çok yeni proje gün yüzüne çıkacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de kuşkusuz “Uçan Araba: Cezeri” olacak. Cezeri’yi, fuara saatler kala sizin için görüntüledik. Meraklıları için mühim not; Uçan Araba Cezeri, 22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.