Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman verdiği cesur pozlarla gündem olan Tuvana Türkay, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Oyuncu hesabından küvette çekilmiş, yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı.
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ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI
Tuvana Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.
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BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Instagram'dan yarı çıplak halini paylaşan ünlü oyuncu, binlerce beğeni aldı.