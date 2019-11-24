Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI Tuvana Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.