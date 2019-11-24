Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak

'4 BİN 500 KİŞİ, 24 SAAT ESASLI ÇALIŞIYOR' Yusufeli Baraj İnşaatı Müdürü Ferudun Ünsal, Türkiye´nin en yüksek baraj inşaatında 154 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığını belirterek, "Yaklaşık 4 bin 500 personelle birlikte 24 saat esası ile çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Barajımız, 2013 yılı Nisan ayıyla beraber imalata başlamış olup 154 metrelik gövde yüksekliğini tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 yıl önce başlayan gövde betonu imalatımızda 154 metrelik seviyeye geldik. Önümüzdeki yıl ekim ayının sonunda da gövde imalatımızı tamamlayıp, 2021 yılı nisan ayında enerji üretimi yapılması planlanmaktadır. Gece gündüz kesintisiz bir vaziyette çalışmaktayız. Bu barajla beraber yaklaşık 70 kilometrelik lokasyonda yol çalışmalarımız var. Bunları da yine önümüzdeki yılın sonunda baraj imalatının bitimiyle beraber tamamlayacağız" dedi.