Türkiye'nin en uzun sakalı 10 bin liraya satışta

İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan Abdullah Özkaya 10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor.
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Özkaya sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarında da hediye edecek.
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Abdullah Özkaya (28) alıcı çıkmaması halinde sakal ve saçlarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacağını söyledi.
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İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan Abdullah Özkaya, 2010 yılından beri sakallarını kesmedi.
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Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları 42 santimetreye ulaştı. Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti.
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Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.
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Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını belirterek, şunları söyledi:
"Tahminlerim ve araştırmalarıma göre Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor. Sakalımla toplumda dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha çok dikkat çekiyor sakallarım.
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Malatya'da da tek olduğumu düşünüyorum bu konuda. Şu an askere gitme durumum olduğu için sakalımı keseceğim ve bu kadar emeğimin boşa gitmemesi için satılığa çıkarmayı düşünüyorum.
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Vatandaşlar ise Abdullah Özkaya'nın sakalını ilginç bulduklarını, böylesini daha önce görmediklerini söyledi.
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Bazıları ise gereksiz bularak, alıcıya da satıcıya da hayırlı olmasını diledi. Uzun sakallı Özkaya'yı gören sokak sanatçıları da 'Şimdi Bana Söyler misin Kim O Sakallı Adam' şarkısını seslendirdi. (DHA)