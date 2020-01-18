Türkiye'nin en uzun sakalı 10 bin liraya satışta

Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını belirterek, şunları söyledi: "Tahminlerim ve araştırmalarıma göre Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor. Sakalımla toplumda dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha çok dikkat çekiyor sakallarım.