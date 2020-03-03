Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, burada yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Aksu, taksici esnafının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu ifade etti.