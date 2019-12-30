Türk halk dansları grubu Nijerya’da

Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Gençlik Topluluğu sorumlusu Çiğdem Karahan, AA muhabirine, "İnsanlık temasıyla düzenlen bu festivalde farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikteyiz." diyerek Türkiye ve Nijerya arasında kültürel ve sanatsal ilişkilerin artması temennisinde bulundu.