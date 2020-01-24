Türk edebiyatının mihenk taşlarından! İşte Tanpınar’ın pek bilinmeyen fotoğrafları...

“EN İYİSİ DÜŞÜNMEMEK VE KAÇMAKTI” Eserlerinde Türk insanın Doğu ve Batı arasındaki ikilemlerini konu alan Tanpınar, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nde konuyu şöyle özetler: “En iyisi düşünmemekti. Kaçmaktı. Kendi içime kaçmak... Fakat bir içim var mıydı? Hatta ben var mıydım? Ben dediğim şey, bir yığın ihtiyaç, azap ve korku idi.”