Türk mühendisler yaptı! Boğazlar ondan sorulacak

80 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde, uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin amaçlarına uygun olarak, “Denizde can güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak ile çevreyi korumak maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kuruldu. 2003 yılından itibaren hizmet veren sistem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yılda, 300 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere yaklaşık 1 milyar ton yükü taşıyan 80 binin üzerinde geminin geçtiği Türk boğazlarında 7/24 saat esasıyla hizmet veren bu sistemin kesintisiz çalışmasını devam ettirmek amacıyla eskiyen teçhizatını yenilemek, gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak ve imkanlarını artırmak amacıyla sistemin yenilenmesini hedefleyen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.