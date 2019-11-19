Tunceli-Erzincan arasında leşlerle beslenen kara akbaba görüntülendi
''YAKINDAN GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM'' İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, “İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan kara akbabayı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum.” ifadelerini kullandı.
''HAVALANIP ORADAN UZAKLAŞTI, MUTLU OLDUK'' Yolun ortasında duran kara akbabanın uçmayıp yürüdüğünü gören Hükümdar Polat, şaşkınlığını gizleyemedi. Polat, “Başta akbabanın rahatsız olduğunu düşündüm. Daha sonra araba çarpmaması için yoldan uzaklaştırmak istedik ama göründüğü kadarıyla ya çok yorulmuş bir yavru ya da rahatsız olduğu için uçamayan bir akbaba olduğunu düşündük. Yine de şansımızı deneyip uçurmak istedik ve yaptığımız hareket sonucu akbaba havalanıp oradan uzaklaştığı için mutlu olduk. Aksi takdirde milli parklara haber vermeyi düşünüyordum.” dedi.