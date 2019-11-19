Tunceli-Erzincan arasında leşlerle beslenen kara akbaba görüntülendi

''HAVALANIP ORADAN UZAKLAŞTI, MUTLU OLDUK'' Yolun ortasında duran kara akbabanın uçmayıp yürüdüğünü gören Hükümdar Polat, şaşkınlığını gizleyemedi. Polat, “Başta akbabanın rahatsız olduğunu düşündüm. Daha sonra araba çarpmaması için yoldan uzaklaştırmak istedik ama göründüğü kadarıyla ya çok yorulmuş bir yavru ya da rahatsız olduğu için uçamayan bir akbaba olduğunu düşündük. Yine de şansımızı deneyip uçurmak istedik ve yaptığımız hareket sonucu akbaba havalanıp oradan uzaklaştığı için mutlu olduk. Aksi takdirde milli parklara haber vermeyi düşünüyordum.” dedi.