Tüm gözler onun üstündeydi... Güzel oyuncu Aybüke Pusat göz kamaştırdı!
üzel oyuncu Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı ödül töreninde derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Pusat'a övgü yağdı.
Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam İstanbul'da gerçekleşti.
DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti.
Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.
Birçok ünlü ismin ödül aldığı geceye kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ
Davete Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Hazal Filiz Küçükköse, Şeyma Subaşı ve Demet Evgar gibi isimler de katıldı.