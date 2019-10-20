  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Memura fazla mesai zammı! İşte saat başına alacakları yeni ücret Memura fazla mesai zammı! İşte saat başına alacakları yeni ücret
Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap
Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak
Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi! Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi!
Türkiye ABD'yi dize getirdi teröristler şoka uğradı! İşte başarının ardındaki unsurlar Türkiye ABD'yi dize getirdi teröristler şoka uğradı! İşte başarının ardındaki unsurlar
TSK'nın yeni gözbebeği yerli 'Zerdava' TSK'nın yeni gözbebeği yerli 'Zerdava'
Merkel'i sarsan itiraf eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi: Erdoğan bizi uyarmıştı Merkel'i sarsan itiraf eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi: Erdoğan bizi uyarmıştı
Son Dakika... Van'da korkutan deprem Son Dakika... Van'da korkutan deprem
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu
Beşiktaş 34. başkanını seçiyor Beşiktaş 34. başkanını seçiyor
Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz' Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz'
Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi
İki yüzlü St. Pauli! İki yüzlü St. Pauli!
MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi
Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı
Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü
Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti
Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı
Harekat huzur ve özgürlük getirdi Harekat huzur ve özgürlük getirdi
Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı' Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı'
'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır' 'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır'
Belhanda krizi Belhanda krizi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

TSK'nın yeni gözbebeği yerli 'Zerdava'