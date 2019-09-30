Kral Selman'ın korumasının ölümü kafalarda soru işareti bıraktı
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.
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Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cenazesi dün Kabe'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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Cenaze törenine Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesi ve yakın çevresi katıldı.
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Törende, Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cansız bedeninin koyu renkli tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.
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Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım cinayeti için soruşturma başlatıldı.
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Suudi Arabistan'da silahla öldürme ve nefret suçlarının neredeyse hiç yaşanmadığı ve yaşanması durumunda cezanın idam olduğu biliniyor.
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Bu sebeple Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.
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İngiliz yayın kuruluşu The Times'ın haberine göre Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesinin ardından yatan sebep, Suudi Arabistan'ın politikaları ile bağlantılı olabilir.
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Bir başka iddiaya göre ise Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında oldukça gizli olduğu söylenen bazı bilgilere sahipti.
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Suudi Arabistan'da oldukça tanınan bir isim olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım için çok sayıda kişi sosyal medyada taziyelerin bildirdiği paylaşımlarda bulundu.
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tawfiq al-Rabiah, "Rabbim onu affetsin ve cennetiyle ödüllendirsin." yazdı.
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Kraliyet Mahkemesi danışmanı Turki al-Sheikh, Twitter hesabında, "Bugün benimle telefonda konuştun ve Riyad hakkında sohbet edip güldük. Allah günahlarını bağışlasın. Elhamdulillah." notunu paylaştı.
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtilmişti.
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Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilmişti.
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Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.
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Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarılmıştı.