Tescilli güzele trende taciz! Yıllar sonra itiraf edebildi...
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18 yaşındaki güzellik kraliçesi, hayatında ilk kez tek başına trene bindiğinde başına gelenleri anlatabilecek cesareti iki yıl sonra bulabildi.
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Harriotte, Miss International adlı güzellik yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil etti. 183 cm boyundaki Harriotte, son sekiz finalist arasına kalmayı başararak büyük bir başarı elde etti.
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Üstelik Harriotte, bu yıl Japonya'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli müsabakaları arasında gösterilen yarışmada son sekize kalmayı başaran en genç ve en uzun boylu genç kız olarak ilklere imza atmayı da başardı.
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Gelecek vadeden ve şimdiden pek çok ünlü marka ile çalışan bir model olan Harriotte Lane, geçmişte başına gelen korkunç bir olayı anlatacak cesareti ise ancak kendinde bulabildi.
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"Zaman her şeyin ilacıdır" diye düşünen genç kız, başına gelenleri hemen dillendiremese de, üzerine düşündüğünde hikayesinin duyulmasının benzer durumda kalan başka gençlere de yardımcı olabileceğini düşündü.
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Harriotte Lane, 2017 yılının ağustos ayında henüz 16 yaşında bir genç kızdı. Harriotte, ilk kez tek başına seyahat edecekti. İngiltere'deki Newcastle Merkez İstanyonu'ndan trene binen genç kız, 55 yaşında bir adamın tacizine uğradı.
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Başına gelen korkunç taciz olayı sonrasında anksiyete, kalabalık korkusu ve depresyonla mücadele etmek zorunda kalan Harriotte, şimdiyle geçmişi geride bırakmaya çalışıyor.
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Güzellik yarışmasına katılabilecek cesareti kendisinde bulmanın zor olduğunu anlatan Harriotte, "İnsanlara yeniden güvenebilmem uzun zaman aldı" diyor.
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İngiliz Daily Mirror gazetesine röportaj veren Harriotte, liseden mezun olup üniversite eğitimine başladığında her gün aynı yerden trene binmesi gerektiğini anlattı.
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Her gün aynı olayla tekrar tekrar yüzleşmek zorunda kaldığını anlatan güzellik kraliçesi, başından geçenlerin kendisini daha güçlü bir insan haline getirdiğini söyledi.
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"Umarım cinsel tacize maruz kalan diğer kadınlara da sessiz kalmamaları konusunda ilham kaynağı olabilirim" diyen Harriotte, insanları tacize karşı ses çıkarmaları için cesaretlendirmek isriyor.
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Harriotte Lane'i taciz eden ve o dönem 55 yaşında olan Steven Cartwright'ın, daha önce de benzer bir suç işlediği ortaya çıktı.
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Cinsel taciz suçundan suçlu bulunan adam, seks suçlusu olarak kayıtlara geçti. 20 gün rehabilitasyon merkezinde kalma ve 250 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.
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Harriotte ise modellik kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor, prestijli ve pek çok modelin hayalini kurduğu markalarla çalışma şansı buluyor.