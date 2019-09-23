Teröristlerin sınırda bayrak oyunu

Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapılırken, Müşterek Harekat Merkezinin de kurulu olduğu Akçakale´nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye´nin Telabyad kentinde ise teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda kum torbaları ile mevziler oluşturdukları bazı evlerin çatılarına omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları sözde askeri meclis olarak tanımladıkları SDG'ye ait flamaları asmaya başladı.