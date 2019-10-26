'Teröristlerin kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok'

"TÜNELLER ORGANİZE BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞ" "Bunların hepsini düşündüğümüzde bu işlerin arkasında Batılı devletlerin olduğu, perdenin arkasında bu tünelleri birilerine yaptırdıkları kesinlikle ortaya çıkıyor. Mesela beton dökmüşler, bu betonu istediğin kadar kalın dökün bir şey ifade etmez. Bir de bunun donatısının içerisine konulması lazım ki bunu taşısın ayrıca bombadan dolayı bir şok etkisi olacak. Bunun absorbe edilmesi için belli elastikte, belli kalınlıkta, yani daha fazla kalın yaptığınızda daha fazla taşıyacak diye bir şey yok. İçeride illaki donatı ister, bunun hesaplarını kim yaptı, bunu da terörist yaptı diyemezsiniz. Bunu uzman olan birilerinin yapmış olması lazım. Bir inşaat firması bunu yapamaz. Yani bu konuda uzman olan birinin bu işi yapması lazım. Özel makinelerin kullanıldığını ben buradan söyleyebilirim kesinlikle ve bu özel makinelerin hani bir yerlerden kaç yüz tır geldi deniyor ya o tırların içerisinde bu makinelerin de geldiği kesin."