Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriyenin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYDli teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.
Türkiye´nin Fırat´ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD´li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi.
TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.